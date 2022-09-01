В Китае город Чэнду закрыли на карантин

В китайском городе Чэнду, где проживает свыше 21 миллиона жителей, ввели жесткий локдаун в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, власти приняли решение об этом после того, как 31 августа было зарегистрировано 157 случаев COVID-19. Количество инфицированных за неделю превысило 700 человек.

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Согласно правилам карантина, горожане должны оставаться дома, кроме исключительных ситуаций, таких как неотложная медицинская помощь.

Семьи получили разрешение отправлять одного человека раз в день за продуктами. Покинуть город его жители могут только после получения отрицательного результата теста за последние 24 часа.

Ранее власти Пекина попросили жителей провести дома три дня из-за вспышки COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусКитайКарантин
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