В Китае город Чэнду закрыли на карантин

В китайском городе Чэнду, где проживает свыше 21 миллиона жителей, ввели жесткий локдаун в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, власти приняли решение об этом после того, как 31 августа было зарегистрировано 157 случаев COVID-19. Количество инфицированных за неделю превысило 700 человек.