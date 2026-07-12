CENTCOM: США готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

В американском командовании подчеркнули, что пролив остается открытым для законного транзита всех судов. Представители CENTCOM отметили, что силы США находятся в полной готовности для защиты навигации, несмотря на угрозы, запугивания и необоснованные претензии Тегерана. При этом в Вашингтоне категорически отвергли наличие у Ирана какого-либо контроля над этой акваторией, добавив, что судоходство через пролив не прекращается.

В свою очередь, иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, что Тегеран готов будет рассмотреть заявки на проход судов через Ормузский пролив лишь после нормализации обстановки. В иранском ведомстве пояснили, что из-за недавних незаконных передвижений американских военных в регионе, судоходство через Ормузский пролив в настоящее время невозможно. По словам PGSA, все запросы на транзит будут рассмотрены и соответствующие разрешения выданы только после стабилизации ситуации.

Ранее Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в дела региона. Это произошло это на фоне новой волны взаимных ударов между Соединенными Штатами и Ираном, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».