Поставки одежды из США в Россию увеличились более чем в два раза
Импорт одежды из США в Россию в период с января по май текущего года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
В денежном эквиваленте объем экспорта американской одежды в РФ за пять месяцев достиг 22,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года. В мае поставки оценивались в 3,96 миллиона долларов - это на 0,7% ниже апрельского уровня, но в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Лидером роста стала женская повседневная одежда, включая костюмы, пиджаки, платья, брюки и юбки - ее импорт подскочил в три раза, достигнув 9,2 миллиона долларов. Троекратное увеличение зафиксировано и в сегменте различных аксессуаров и деталей одежды (до 4,6 миллиона долларов). Кроме того, в 2,1 раза больше - до 6,6 миллиона долларов - Россия закупила американских маек и фуфаек.
Снижение объемов зафиксировано лишь в категории свитеров, кардиганов и жилетов - их поставки сократились на 8%, опустившись до отметки в 1,2 миллиона долларов.
В мае 2026 года Россия почти в два раза увеличила ввоз одежды из Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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