Собянин: Около 300 БПЛА ВСУ летели на Москву в течение последних суток

В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем «Максе».

Собянин: До 36 выросло число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - написал Собянин.

Ранее Собянин сообщал о 36 сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву. При этом в Минобороны РФ отмечали, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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