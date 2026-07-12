Собянин: Около 300 БПЛА ВСУ летели на Москву в течение последних суток

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - написал Собянин.

Ранее Собянин сообщал о 36 сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву. При этом в Минобороны РФ отмечали, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

