Собянин: Около 300 БПЛА ВСУ летели на Москву в течение последних суток
12 июля 202617:49
Александр Грин
В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем «Максе».
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - написал Собянин.
Ранее Собянин сообщал о 36 сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву. При этом в Минобороны РФ отмечали, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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