300 человек эвакуировали под Парижем из-за угрозы нападения на еврейскую общину

«Около 300 человек были эвакуированы из кинотеатра и нескольких ресторанов, прилегающих к периметру безопасности», - говорится в сообщении Europe 1.

Отмечается, что эвакуация прошла в субботу вечером. Поводом для экстренных мер стал подозрительный автомобиль, припаркованный рядом. Как сообщают источники СМИ, транспортное средство выявила французская контрразведка. При осмотре машины полицейские обнаружили винтовку и пистолет.

По факту инцидента ведется расследование. При этом национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила, возьмется ли она за это дело.

Ранее угроза обрушения небоскреба в центре нью-йоркского Манхэттена привела к массовой эвакуации соседних кварталов и школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».