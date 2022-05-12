Власти Пекина попросили жителей провести дома три дня из-за вспышки COVID-19

По его словам, с 13 мая в 12 районах города будет проводиться ПЦР-тестирование всех жителей. Отмечается, что такая мера не коснется только пяти районов Пекина: Мэнтоугоу, Хуайжоу, Миюнь, Пингу и Яньцин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом в 50 странах мира. По данным главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, причина этого кроется в распространении подвидов омикрон-штамма.

