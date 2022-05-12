Власти Пекина попросили жителей провести дома три дня из-за вспышки COVID-19
Муниципальные власти Пекина призвали жителей провести три дня дома и сократить свои перемещения из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель руководителя отдела пропаганды города Сюй Хэцзянь.
По его словам, с 13 мая в 12 районах города будет проводиться ПЦР-тестирование всех жителей. Отмечается, что такая мера не коснется только пяти районов Пекина: Мэнтоугоу, Хуайжоу, Миюнь, Пингу и Яньцин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом в 50 странах мира. По данным главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, причина этого кроется в распространении подвидов омикрон-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru