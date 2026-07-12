Два мотогощика погибли в результате аварии во время гонки в Чехии
Два мотогонщика погибли в результате аварии на трассе в чешском Брно во время этапа чемпионата Alpe Adria International Motorcycle Championship. Об этом сообщает Европейский союз мотогонок (FIM Europe).
По данным FIM Europe, инцидент произошел вскоре после старта. В результате столкновения на треке 32-летний австрийский пилот Филипп Штайнмайр скончался на месте. Его 43-летнего коллегу из Румынии, Адриана Руса, медики экстренно доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако спасти жизнь спортсмена не удалось - он умер от полученных травм.
В связи с гибелью гонщиков организаторы приняли решение прекратить соревнования и досрочно отменили все оставшиеся заезды гоночного уик-энда.
В прошлом году семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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