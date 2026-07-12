Лихачев: 4 человека погибли, 4 ранены в результате атаки ВСУ на Энергодар

По словам руководителя госкорпорации, утром 12 июля был нанесен удар по автобусной остановке, а днем беспилотник атаковал автомобиль. Лихачев обратил внимание на то, что эти обстрелы были совершены буквально спустя двое суток после встречи с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, глава «Росатома» отметил, что с 27 апреля жертвами атак ВСУ стали уже 11 мирных жителей, а общее число пострадавших исчисляется десятками.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атаки беспилотников ВСУ можно приравнять к оружию массового поражения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

