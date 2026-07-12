С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту

С 1 сентября врачи скорой помощи переходят на новый профессиональный стандарт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

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По его словам, новый профессиональный стандарт закрепляет более широкий круг компетенций медиков, отражая при этом реальную практику работы службы, и позволяет оказывать помощь вне медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

Власов подчеркнул, что в экстренных случаях от специалиста требуется не только оперативно оказать помощь и организовать доставку пациента в стационар. Врач скорой также должен уметь быстро принимать сложные клинические решения, объективно оценивать состояние пострадавшего, определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, строго следуя актуальным клиническим рекомендациям.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Скорая ПомощьВрачиРоссия

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