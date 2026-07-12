С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту
С 1 сентября врачи скорой помощи переходят на новый профессиональный стандарт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.
По его словам, новый профессиональный стандарт закрепляет более широкий круг компетенций медиков, отражая при этом реальную практику работы службы, и позволяет оказывать помощь вне медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Власов подчеркнул, что в экстренных случаях от специалиста требуется не только оперативно оказать помощь и организовать доставку пациента в стационар. Врач скорой также должен уметь быстро принимать сложные клинические решения, объективно оценивать состояние пострадавшего, определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, строго следуя актуальным клиническим рекомендациям.
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