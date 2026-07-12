С 1 сентября врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту

По его словам, новый профессиональный стандарт закрепляет более широкий круг компетенций медиков, отражая при этом реальную практику работы службы, и позволяет оказывать помощь вне медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

Власов подчеркнул, что в экстренных случаях от специалиста требуется не только оперативно оказать помощь и организовать доставку пациента в стационар. Врач скорой также должен уметь быстро принимать сложные клинические решения, объективно оценивать состояние пострадавшего, определять дальнейшую тактику и маршрутизацию, строго следуя актуальным клиническим рекомендациям.

Ранее Минздрав РФ ввел новые правила применения анестезии в стоматологии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».