«В каждой избушке свои погремушки»: Сябитова оценила запрет ЗАГСа смеяться

Роза Сябитова заявила НСН, что сочувствует сотрудникам ЗАГСа, которые вынуждены применять такие странные меры в отношении молодоженов. 

Если руководство ЗАГСа Ростовской области посчитало нужным ввести запрет на смех и громкие разговоры во время бракосочетания, то для этого были определенные причины, заявила телеведущая программы «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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В управлении ЗАГС Ростовской области утвердили новый порядок проведения церемонии заключения брака. По новым правилам на торжественных церемониях нельзя будет смеяться, громко говорить, пить спиртное и есть, а также передвигать мебель. В здание ЗАГС также нельзя заходить с чемоданами и пакетами, в грязной обуви и верхней одежде.

«У каждого ЗАГСа это некая своя вотчина. Сотрудники и руководство, наверное, лучше знают. Но мы все прекрасно знаем, что брачующиеся люди разные, с разными темпераментами. Скорее всего, это была вынужденная мера именно данного ЗАГСа. Я не думаю, что в Грибоедовском ЗАГСе уместным был бы такой приказ. Туда вообще трудно попасть, люди записываются задолго. Раз уж такие сложности попасть в ЗАГС, то люди интуитивно понимают, что там можно делать, а что нельзя. Я не говорю, что тот ЗАГС плох, но, наверное, они просто были вынуждены такие странные предъявить требования. В каждой избушке свои погремушки. По всей видимости, у них очень шумные погремушки и они что-то с этим пытаются сделать. Могу посочувствовать сотрудникам ЗАГСа, что они прибегают к таким неординарным методам воздействия на молодоженов», - сказала Сябитова.

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Телеведущая также подчеркнула, что если нововведение будет нарушать права человека, то надо будет поднимать этот вопрос на обсуждение.

«Я считаю, все, что законно – то правильно. А если что-то нарушает права человека, наносит какой-то ущерб моральный, то давайте поднимать вопрос. И я тоже включусь в это обсуждение со своим собственным мнением. Но может всех молодоженов это как-то устроит. Сейчас люди более современные, более интеллигентные что ли», - резюмировала Сябитова.

Ранее бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева в беседе с НСН отмечала, что волна выбора «красивых» дат для свадеб вновь вернулась. По ее словам, для разводов «красивых» дат не бывает.

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ФОТО: РИА Новости
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