«В каждой избушке свои погремушки»: Сябитова оценила запрет ЗАГСа смеяться

В управлении ЗАГС Ростовской области утвердили новый порядок проведения церемонии заключения брака. По новым правилам на торжественных церемониях нельзя будет смеяться, громко говорить, пить спиртное и есть, а также передвигать мебель. В здание ЗАГС также нельзя заходить с чемоданами и пакетами, в грязной обуви и верхней одежде.

«У каждого ЗАГСа это некая своя вотчина. Сотрудники и руководство, наверное, лучше знают. Но мы все прекрасно знаем, что брачующиеся люди разные, с разными темпераментами. Скорее всего, это была вынужденная мера именно данного ЗАГСа. Я не думаю, что в Грибоедовском ЗАГСе уместным был бы такой приказ. Туда вообще трудно попасть, люди записываются задолго. Раз уж такие сложности попасть в ЗАГС, то люди интуитивно понимают, что там можно делать, а что нельзя. Я не говорю, что тот ЗАГС плох, но, наверное, они просто были вынуждены такие странные предъявить требования. В каждой избушке свои погремушки. По всей видимости, у них очень шумные погремушки и они что-то с этим пытаются сделать. Могу посочувствовать сотрудникам ЗАГСа, что они прибегают к таким неординарным методам воздействия на молодоженов», - сказала Сябитова.