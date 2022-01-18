ЗАГСы Ростовской области запретили смеяться и пить спиртное на регистрациях брака
В управлении ЗАГС Ростовской области утвердили новый порядок проведения церемонии заключения брака. Документ утвердили депутаты областного Заксобрания.
Так, по новым правилам на торжественных церемониях нельзя будет смеяться, громко говорить, пить спиртное и есть, а также передвигать мебель. С 14 января 2022 года в здание ЗАГС нельзя заходить с чемоданами и пакетами, а также в грязной обуви и верхней одежде. Нахождение в зале ограничивается 40 минутами.
Кроме того, перед дворцом бракосочетания нельзя будет бросать лепестки цветов и другую традиционную атрибутику. Пользователи соцсетей уже раскритиковали инициативу.
Ранее бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева заявила, что волна выбора «красивых» дат для свадеб вновь вернулась, но "красивых" дат разводов не бывает.
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