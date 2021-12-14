«Такая молодежь!»: Почему пары выбирают «красивые даты» для свадеб

Экс-начальник управления ЗАГС Ирина Муравьева рассказала, что выбор «красивых» дат для свадьбы – это мода. 


Волна выбора "красивых" дат для свадеб вновь вернулась, но "красивых" дат разводов не бывает. Об этом в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявила бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали, что самой популярной датой для свадьбы в 2021 году стало 21 августа. При этом около 20% свадеб в столице прошли именно в «красивые» даты. Муравьева объяснила, почему пары для заключения браков выбирают такие числа.

«Потому что молодежь такая! Складывают циферки, ищут, составляют для себя какие-то легенды, новые приметы. Казалось, что волна «цифровых браков» прошла, но сейчас она опять вернулась. Это просто мода. А вот красивых дат для разводов в моей практике не было», - отметила она.

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Наиболее популярными датами для бракосочетания являются числа, повторяющие цифры в году, круглые даты, а также те, в которых цифра дня, месяца или года повторяются.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, 21 августа 2021 года в столице поженились 1 тысяча 100 пар. При этом в текущем году 21 число каждого месяца стало популярной датой для создания семьи. В этот день поженилось более 3 тысяч 700 пар.

Третье место в рейтинге «красивых» дат этого года заняло 17 июля – в этот день брак заключили более 970 пар. Еще одной красивой датой москвичи посчитали 12 декабря. Она выпала на воскресенье. В этот день в столичных ЗАГСах было создано около 100 семей.

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