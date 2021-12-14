«Такая молодежь!»: Почему пары выбирают «красивые даты» для свадеб

Волна выбора "красивых" дат для свадеб вновь вернулась, но "красивых" дат разводов не бывает. Об этом в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявила бывший начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали, что самой популярной датой для свадьбы в 2021 году стало 21 августа. При этом около 20% свадеб в столице прошли именно в «красивые» даты. Муравьева объяснила, почему пары для заключения браков выбирают такие числа.

«Потому что молодежь такая! Складывают циферки, ищут, составляют для себя какие-то легенды, новые приметы. Казалось, что волна «цифровых браков» прошла, но сейчас она опять вернулась. Это просто мода. А вот красивых дат для разводов в моей практике не было», - отметила она.