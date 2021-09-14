Выписки из ЗАГСов стали доступны на «Госуслугах»
Новый сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСов можно будет получить онлайн, запустили на портале госуслуг. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале правительства России.
«За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС», — говорится в сообщении.
Благодаря новому онлайн-сервису россиянам станет доступно получение свидетельств о браке и разводе, о рождении, об изменении имени, отмечает RT.
Чтобы запросить нужную выписку, необходимо зайти в раздел «Семья и дети» на портале госуслуг, отмечает телеканал «360».
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