Выписки из ЗАГСов стали доступны на «Госуслугах»

Новый сервис, благодаря которому выписки из ЗАГСов можно будет получить онлайн, запустили на портале госуслуг. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале правительства России.

«За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС», — говорится в сообщении.

Благодаря новому онлайн-сервису россиянам станет доступно получение свидетельств о браке и разводе, о рождении, об изменении имени, отмечает RT.

Чтобы запросить нужную выписку, необходимо зайти в раздел «Семья и дети» на портале госуслуг, отмечает телеканал «360».

