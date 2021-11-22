В Казани не пустили в транспорт 1,5 тысячи пассажиров без QR-кодов

«В первой половине дня выявлено и не допущено в общественный транспорт 1516 человек без QR-кодов – это 0,23% к числу перевозимых пассажиров», - говорится в Telegram-канале мэрии Казани.

Отмечается, что простоев в работе общественного транспорта не было, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия полиции.

Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введение QR-кодов может вызвать активное сопротивление и возмущение, вплоть до стычек на транспорте



