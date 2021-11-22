В Казани не пустили в транспорт 1,5 тысячи пассажиров без QR-кодов

Более 1,5 тысячи человек не допущены в транспорт в Казани за полдня понедельника из-за отсутствия QR-кодов, это 0,23% от числа перевозимых пассажиров, сообщает мэрия города.

Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов.

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«В первой половине дня выявлено и не допущено в общественный транспорт 1516 человек без QR-кодов – это 0,23% к числу перевозимых пассажиров», - говорится в Telegram-канале мэрии Казани.

Отмечается, что простоев в работе общественного транспорта не было, проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия полиции.

Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введение QR-кодов может вызвать активное сопротивление и возмущение, вплоть до стычек на транспорте

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортQR-кодТатарстан
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