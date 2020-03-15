В Казахстане на месяц объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что режим ЧС введен до 15 апреля.

Уточняется, что в это время прекратят работать детские сады, торговые центры, театры и выставки. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных праздников и торжеств.