В Казахстане на месяц объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что режим ЧС введен до 15 апреля.
Уточняется, что в это время прекратят работать детские сады, торговые центры, театры и выставки. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных праздников и торжеств.
Казахстан в рамках ЧС закрыл границы. Въезд и выезд разрешен только дипсотрудникам.
Ранее стало известно, что РЖД прекращает сообщение с Украиной, Молдавией, Чехией.
Ранее российские психологи в эфире НСН дали советы против паники во время пандемии коронавируса. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.
«Самое главное – избегать влияния масс-медиа и всякой ерунды в соцсетях. Газеты сегодня более тактичны, чем всевозможные форумы, где испуганные люди пугают более испуганных людей», - считает собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Австрия запретила въезд россиянам из-за коронавируса
- Экономист из США прогнозирует волну дефолтов
- Три человека заболели коронавирусом на территории России
- В Казахстане на месяц объявлен режим ЧС из-за коронавируса
- Российско-турецкий патруль изменил маршрут в Идлибе из-за провокаций