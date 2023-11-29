В Казахстане бойца «Вагнера» отправили в тюрьму за участие в боях на Украине
Гражданина Казахстана, участвовавшего в боях на Украине в составе ЧВК «Вагнер», приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда казахстанской Караганды.
По данным суда, в марте фигурант согласился за денежное вознаграждение вступить в ЧВК для участия в боях на Украине и отправился в Россию для тренировок. В апреле мужчину направили в Артемовск, где он получил ранение.
Бойца признали виновным по статье об участии наемника в конфликте, военных действиях или «иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства». Подсудимый раскаялся и признал вину.
Как сообщает портал Press.kz, речь идет о Алексее Шомполове с позывным «Зубрак». Мужчина — уроженец Красноярского края, однако имеет гражданство Казахстана. Боец участвовал в военных действиях 24 апреля-13 мая, позже из-за ранения он был доставлен в больницу Луганска. Отмечается, что в суде Шомполов объяснял свои действия незнанием законов: при заключении контракта с ЧВК его заверили, что он не нарушает нормы другой страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru