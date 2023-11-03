Песков: Никакой группы «Вагнер» или ЧВК «Вагнер» не существует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент де-факто никакой группы «Вагнер» или ЧВК «Вагнер» не существует.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЧВКЧВК "Вагнер"Дмитрий Песков

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