В Карелии непривитых жителей 45+ переведут на дистанционную работу
Жители Карелии старше 50 лет, которые не переболели COVID-19 и сделали прививку от коронавируса, с 20 ноября перейдут на работу в дистанционном режиме. То же коснется работающих граждан старше 45 лет с 10 декабря. Об этом сообщает Управление пресс-службы главы республики.
«В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5%. Исходя из этого с 20 ноября для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря − для сотрудников старше 45 лет, невакцинированных, не переболевших коронавирусом или перенесших эту инфекцию более шести месяцев назад, работодателям необходимо обеспечить дистанционный формат работы или изолированное рабочее место», - отмечается в сообщении.
Уточняется, что требование не коснется организаций с паспортом коллективного иммунитета к коронавирусу.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья озвучили условие продления нерабочих дней. По словам председателя комитета Федота Тумусова, «выходные» необходимо будет продлить, если всплеск коронавирусной инфекции начнёт снижаться по окончании текущей недели.
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