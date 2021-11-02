Аналитики раскрыли ущерб экономике после введения нерабочих дней

Введение нерабочих дней в России осенью нанесло в семь раз меньше ущерба экономике, чем в апреле. Об этом говорится в исследовании аналитического портала «СберИндекс».

Ранее в целях борьбы с пандемией коронавируса правительство России ввело нерабочие дни на период с 30 октября по 7 ноября, однако некоторые регионы расширили этот период и обдумывают продление в ноябре.

«Локдаун в тумане». В России обсуждают продление выходных после 7 ноября

По данным аналитиков, по итогам прошлой недели (25-31 октября) из-за увеличения потребления в ее начале, расходы россиян по сравнению с прошлым годом выросли на 14,2%.

Согласно анализу первых нерабочих дней в столичном регионе (28-31 октября), потребительский спрос сократился на 5,2% по сравнению с началом предыдущей недели.

«Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше», - отметили на портале.

По данным «СберИндекс», общая сумма затрат россиян на товары и услуги по итогам октября составила 4,5 триллиона рублей, увеличившись на 13,7% по сравнению с прошлым годом. По словам аналитиков, подобные показатели связаны с быстрым ростом цен и сокращением единовременных выплат. При этом в исследовании отмечается, что действительные показатели спроса вернулись к уровню середины 2021 года, когда наблюдалось максимальное восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней прошлого года.

Банкам России хотят запретить давать рассрочки на покупки в магазинах

На портале также заметили неоднородное распределение трат по регионам. Так отрицательная динамика наблюдается только в 35 субъектах. По данным «СберИндекс», максимально заметное сокращение расходов в начале нерабочих дней наблюдалось в Москве (-21,7% к предшествующей неделе), в Калининградской (-18,1%) и Воронежской областях (-18,9%).

Представители аналитического портала считают, что наиболее пострадали в период нерабочих дней доходы салонов красоты(-43,9%), ювелирных (-42,2%) и непродовольственных магазинов. Расходы россиян на услуги заведений общепита сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.

Ранее сообщалось, что российские компании планируют увеличить заработные платы на 6% до мая 2022 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбербанкЭкономикаРасходы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры