Аналитики раскрыли ущерб экономике после введения нерабочих дней

По данным аналитиков, по итогам прошлой недели (25-31 октября) из-за увеличения потребления в ее начале, расходы россиян по сравнению с прошлым годом выросли на 14,2%.

Согласно анализу первых нерабочих дней в столичном регионе (28-31 октября), потребительский спрос сократился на 5,2% по сравнению с началом предыдущей недели.

«Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше», - отметили на портале.

По данным «СберИндекс», общая сумма затрат россиян на товары и услуги по итогам октября составила 4,5 триллиона рублей, увеличившись на 13,7% по сравнению с прошлым годом. По словам аналитиков, подобные показатели связаны с быстрым ростом цен и сокращением единовременных выплат. При этом в исследовании отмечается, что действительные показатели спроса вернулись к уровню середины 2021 года, когда наблюдалось максимальное восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней прошлого года.