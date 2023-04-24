В Калужской области открылась традиционная «Вахта памяти»
В Барятинском районе Калужской области открылась традиционная «Вахта памяти», сообщил региональный глава Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Во время проведения всероссийской акции «Вахта памяти» участники поисковых групп отправляются на места битв времён Второй мировой войны. Там специалисты занимаются раскопками и поисками останков солдат, погибших в битвах.
В 2023 году организованному поисковому движению исполняется 35 лет. Считается, что оно появилось именно в Калужской области. Шапша отметил, что за девять лет проведения Международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» в регионе в Барятинском районе подняли и захоронили с воинскими почестями останки более двух тысяч бойцов.
Ранее сообщалось, что почти три млрд рублей направили на охрану природы в Калужской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru