В Калужской области открылась традиционная «Вахта памяти»

Во время проведения всероссийской акции «Вахта памяти» участники поисковых групп отправляются на места битв времён Второй мировой войны. Там специалисты занимаются раскопками и поисками останков солдат, погибших в битвах.

В 2023 году организованному поисковому движению исполняется 35 лет. Считается, что оно появилось именно в Калужской области. Шапша отметил, что за девять лет проведения Международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» в регионе в Барятинском районе подняли и захоронили с воинскими почестями останки более двух тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что почти три млрд рублей направили на охрану природы в Калужской области, передает «Радиоточка НСН».

