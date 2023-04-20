В Калужской области запущена новая производственная линия компании «Хаят»

Компания «Хаят» запустила новую производственную линию на заводе в Боровском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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Завод действует на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Инвесторы вложили в расширение производства 76 миллионов рублей, уточнил губернатор.

Проект предполагает производство еще одного вида бумажно-гигиенической продукции.

Шапша отметил важность комфортных условий работы в регионе. Губернатор заявил, что завод «Хаят» является крупнейшим инвестиционным проектом с участием турецкого бизнеса в Калужской области.

Глава региона ранее сообщил об отправке в Индию железнодорожной техники из Калужской области.

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ФОТО: РИА Новости
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