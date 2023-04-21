Почти три млрд рублей направили на охрану природы в Калужской области

Отмечается, что в 2022 году в регионе появились три новые особо охраняемые природные территории, общая площадь которых превышает пять тысяч гектаров. Жителями Калужской области были высажены семь млн сеянцев и саженцев деревьев.

В ведомстве уточнили, что расходы региона на охрану окружающей среды составили 2,9 млрд рублей, что на 101 млн больше, чем в 2021 году. В эту сумму включены также средства, направленные на сбор и очистку сточных вод (1,8 млрд рублей).

Ранее министерство здравоохранения Калужской области заявило, что в регионе планируется открыть восемь «маршрутов здоровья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

