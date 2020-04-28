В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Власти Калининградской области объявили о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, как сообщалось ранее, с 29 апреля в регионе начнут работать непродовольственные магазины в зданиях с отдельным входом.
Между тем, в силе до 11 мая остается справочная система, введенная в области. Таким образом, для передвижений по городу гражданам необходимо иметь справку или удостоверение, разрешающее нахождение на улице. В настоящее время в регионе разрешено выходить на улицу в случае необходимости продовольственных покупок, выгула домашних животных и обращения за медпомощью.
Как планируется, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты смогут начать свою деятельность после 11 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация.
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