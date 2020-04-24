В Калининградской области смягчат режим самоизоляции с 29 апреля
Власти Калининградской области объявили о смягчении с 29 апреля режима самоизоляции, введенного в целях сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.
По данным агентства, в регионе заработают непродовольственные магазины, отменят справки для передвижения людей, с 4 мая откроют салоны красоты.
Как заявил Алиханов, будет разрешен выход на улицу, например, на прогулку с ребенком. При этом дома должны будут оставаться, как и прежде, люди старшего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями.
По словам Алиханова, режим будет смягчен, если от федерального центра не будет других указаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Бельгия начнет снятие карантина с 11 мая
- В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом
- Правительству предложили продлить режим самоизоляции в РФ до 12 мая
- Правительство признало усталость россиян от самоизоляции
- ГИБДД дала советы по поездкам на машине между регионами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru