В Калининградской области смягчат режим самоизоляции с 29 апреля

По данным агентства, в регионе заработают непродовольственные магазины, отменят справки для передвижения людей, с 4 мая откроют салоны красоты.

Как заявил Алиханов, будет разрешен выход на улицу, например, на прогулку с ребенком. При этом дома должны будут оставаться, как и прежде, люди старшего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями.

По словам Алиханова, режим будет смягчен, если от федерального центра не будет других указаний.







