В Калининградской области смягчат режим самоизоляции с 29 апреля

Власти Калининградской области объявили о смягчении с 29 апреля режима самоизоляции, введенного в целях сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.

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По данным агентства, в регионе заработают непродовольственные магазины, отменят справки для передвижения людей, с 4 мая откроют салоны красоты.

Как заявил Алиханов, будет разрешен выход на улицу, например, на прогулку с ребенком. При этом дома должны будут оставаться, как и прежде, люди старшего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями.

По словам Алиханова, режим будет смягчен, если от федерального центра не будет других указаний.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКалининградская Область
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