Вспышки COVID-19 могут приобрести сезонный характер
Вспышки коронавирусной инфекции могут снова возникать в разных странах в течение длительного времени. Как отмечает Bloomberg, об этом заявил глава института исследования патогенных организмов при Академии наук КНР Цзинь Ци. Специалист подчеркнул, их появление может стать сезонным.
Он заметил, что отследить распространение COVID-19 будет намного сложнее из-за того, что достаточно большое количество людей переносят инфекцию бессимптомно. В этом проявлении коронавирус нового типа существенно отличается от вируса SARS, вспышки которого ученые фиксировали в 2003 году.
Ранее НСН писала, что большинство россиян, а именно 60%, поддерживают введение жестких ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом чаще других заявляли респонденты старше 60 лет.
Также в ходе опроса выяснилось, что половина россиян считают, что ограничительные меры в их регионе будут сняты в течение мая. Каждый четвертый респондент предполагает, что это, вероятнее всего, случится в июне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru