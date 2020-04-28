Вспышки COVID-19 могут приобрести сезонный характер

Вспышки коронавирусной инфекции могут снова возникать в разных странах в течение длительного времени. Как отмечает Bloomberg, об этом заявил глава института исследования патогенных организмов при Академии наук КНР Цзинь Ци. Специалист подчеркнул, их появление может стать сезонным.

Он заметил, что отследить распространение COVID-19 будет намного сложнее из-за того, что достаточно большое количество людей переносят инфекцию бессимптомно. В этом проявлении коронавирус нового типа существенно отличается от вируса SARS, вспышки которого ученые фиксировали в 2003 году.