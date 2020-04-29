В Калининградской области ограничат въезд в приморские города до 11 мая

Отмечается, что в города у Балтийского моря в это период смогут попасть только люди с пропиской или имеющие право собственности на недвижимость в прибрежных территориях региона.

Ранее в области объявили о продлении режима самоизоляции до 11 мая. При этом части непродовольственным магазинам разрешат возобновить деятельность с 29 апреля. Между тем, сохранится необходимость наличия справок для передвижения, хотя ранее это требование также планировалось отменить.

По данным регионального штаба на 28 апреля, в Калининградской области выявлено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек вылечились, еще трое скончались.

