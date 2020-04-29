В Калининградской области ограничат въезд в приморские города до 11 мая
Власти Калининградской области объявили об ограничении въезда в приморские города до 11 мая на фоне продления нерабочего периода в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.
Отмечается, что в города у Балтийского моря в это период смогут попасть только люди с пропиской или имеющие право собственности на недвижимость в прибрежных территориях региона.
Ранее в области объявили о продлении режима самоизоляции до 11 мая. При этом части непродовольственным магазинам разрешат возобновить деятельность с 29 апреля. Между тем, сохранится необходимость наличия справок для передвижения, хотя ранее это требование также планировалось отменить.
По данным регионального штаба на 28 апреля, в Калининградской области выявлено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек вылечились, еще трое скончались.
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