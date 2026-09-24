Зеленский заявил, что после окончания конфликта желает спокойно ходить по улицам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта хотел бы остаться жить в стране. Об этом пишет RT.
По его словам, он пытается делать свою работу так, чтобы после ухода с президентского поста можно было спокойно ходить по улицам.
«И никто не захочет тебя убить и ненавидеть», - сказал политик в интервью изданию Wall Street Journal.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в Киеве прекрасно знают, какие нужно принять решения, чтобы выйти на дорогу, которая приведет к устойчивому миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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