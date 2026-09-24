По его словам, он пытается делать свою работу так, чтобы после ухода с президентского поста можно было спокойно ходить по улицам.

«И никто не захочет тебя убить и ненавидеть», - сказал политик в интервью изданию Wall Street Journal.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в Киеве прекрасно знают, какие нужно принять решения, чтобы выйти на дорогу, которая приведет к устойчивому миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

