Ученые изменили прогноз по завершению пандемии в РФ
Ученые изменили прогноз по завершению пандемии коронавируса в РФ, сместив с июля на август. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
Как пишет агентство, ранее специалисты заявляли, что в РФ пандемия может завершится 20 июля. Согласно новым данным, срок завершения ожидается 20 августа.
Отмечается, что при составлении прогноза использовалась, в частности, математическая модель (SIR-модель) распространения инфекции с описанием динамики по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и вылечившимся.
Прогноз изменился также и для других стран. В частности, в США новым сроком стало 5 сентября, в Италии - 30 августа, в Великобритании -20 августа, в Германии – 5 августа, во Франции - 8 августа. Между тем, специалисты отмечают, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.
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