Ученые изменили прогноз по завершению пандемии в РФ

Как пишет агентство, ранее специалисты заявляли, что в РФ пандемия может завершится 20 июля. Согласно новым данным, срок завершения ожидается 20 августа.

Отмечается, что при составлении прогноза использовалась, в частности, математическая модель (SIR-модель) распространения инфекции с описанием динамики по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и вылечившимся.

Прогноз изменился также и для других стран. В частности, в США новым сроком стало 5 сентября, в Италии - 30 августа, в Великобритании -20 августа, в Германии – 5 августа, во Франции - 8 августа. Между тем, специалисты отмечают, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.

