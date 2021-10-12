В Калининградской области для входа в ТЦ будет требоваться QR-код
Власти Калининградской области объявили о введении режима QR-кодов для посещения торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости.
Новая мера по борьбе с распространением коронавируса вводится с 16 октября. Также правило будет действовать во всех непродовольственных магазинах с залом более 300 кв. метров.
Ранее власти Тульской области объявили о возможном введении режима QR-кодов для посещения досуговых учреждения. Такой вопрос был поднят на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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