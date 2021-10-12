В Калининградской области для входа в ТЦ будет требоваться QR-код

Власти Калининградской области объявили о введении режима QR-кодов для посещения торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости.

В Швеции более сотни человек привили просроченными вакцинами

Новая мера по борьбе с распространением коронавируса вводится с 16 октября. Также правило будет действовать во всех непродовольственных магазинах с залом более 300 кв. метров.

Ранее власти Тульской области объявили о возможном введении режима QR-кодов для посещения досуговых учреждения. Такой вопрос был поднят на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКалининград
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры