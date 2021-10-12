В Тульской области планируется режим QR-кодов для досуговых учреждений

Власти Тульской области объявили о возможном введении режима QR-кодов для посещения досуговых учреждения. Такой вопрос был поднят на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Режим планируется ввести с 19 октября. В случае утверждения меры посетители музеев, театров, кинотеатров и других культурно-спортивных учреждения должны будут предоставлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

