В Тульской области планируется режим QR-кодов для досуговых учреждений
12 октября 202119:46
Власти Тульской области объявили о возможном введении режима QR-кодов для посещения досуговых учреждения. Такой вопрос был поднят на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Режим планируется ввести с 19 октября. В случае утверждения меры посетители музеев, театров, кинотеатров и других культурно-спортивных учреждения должны будут предоставлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru