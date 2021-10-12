В Швеции более сотни человек привили просроченными вакцинами

Более 100 человек в шведском Нючепинг оказались привиты просроченными вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок годности вакцины Pfizer истек на 11 дней. Представители властей региона связались c производителем вакцины по вопросу возможного влияния на здоровья просроченного препарата.

Согласно заявлению властей, все люди, получившую просроченную дозу вакцины, будут проинформированы об этом. Не исключается, что им предложат повторную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Германии 840 жителям федеральной земли Баден - Вюртемберг на юго-западе страны поставили прививки с просроченным препаратом Moderna.