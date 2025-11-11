Обычному человеку для жизни не нужно более пяти банковских карт в целом в двух-трех банках, так что следовало бы еще больше ограничить их число на одного человека. Об этом НСН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Госдума до конца текущего года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека - не более 20 штук в целом и не более 5 карт в одном банке, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводят РИА Новости. Коган удивился ограничению и посчитал его не достаточным.