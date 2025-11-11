Госдуме предложили ещё сильнее ужесточить лимит банковских карт на человека

Евгений Коган заявил НСН, что даже для человека, который занимается бизнесом, 20 банковских карт - это перебор.

Обычному человеку для жизни не нужно более пяти банковских карт в целом в двух-трех банках, так что следовало бы еще больше ограничить их число на одного человека. Об этом НСН рассказал кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Госдума до конца текущего года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека - не более 20 штук в целом и не более 5 карт в одном банке, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова приводят РИА Новости. Коган удивился ограничению и посчитал его не достаточным.

Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе

«Если честно, дропперы еще что-нибудь придумают. Но в целом идея вполне разумная. Но давайте честно, сколько карт у обычного, нормального человека? Ну, три-четыре, пять. Зачем больше? Только если он делает какие-то сумасшедшие финансовые операции. Сколько нормальному человеку нужно банков, с которыми можно работать? Ну один-два. Если вы очень много работаете, у вас там сбережения, ну, три. Поэтому те лимиты, которые вот так объявили, на мой взгляд, более чем либеральные. Я бы еще больше ужесточил. Я не вижу необходимости обычному человеку иметь больше чем 4-6 карт - 10 уже, на мой взгляд, многовато», - рассказал он.

Ранее Коган рассказал НСН, что блокировка банками счетов связана с желанием остановить подозрительную операцию, а чтобы не оказаться без денег перед заключением крупной сделки, клиенту лучше заранее предоставить в финорганизацию необходимые документы.

