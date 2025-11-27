В Госдуме исключили ограничение работы eSIM в РФ

Он отметил, что на eSIM распространяются те же самые правила, что и для физических сим-карт, в том числе нововведения в законодательстве.

«Период охлаждения, ограничение количества номеров телефонов на одного жителя согласно новому закону, ограничение в объёме количества сим-карт — оно таким же образом влияет и на eSIM», — указал Ткачев.

Ранее в России вступил в силу закон, разрешающий гражданину зарегистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».