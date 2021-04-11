В Каире рассчитывают на возобновление авиасообщения России с курортами Египта

Пожелание главы внешнеполитического ведомства Египта прозвучало накануне намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.

«С нетерпением ждем возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны. Мы приложили максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах», - заверил глава МИД Египта.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе в эфире НСН оценила состояние туристической отрасли из-за сокращения международных полетов.

«Самая главная новость, что туризм не умер, несмотря на то, что весь мир ограничивал передвижения граждан. И, казалось бы, что после такого туризм должна была постигнуть печальная участь. Тем не менее, туризм не просто выжил, а даже показалась весьма положительные результаты», – сказала она.

