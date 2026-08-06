Зрителям отказывают в возврате денег за билеты на концерт Билана

Требующие вернуть деньги за билеты из-за плохого обзора поклонники стали получать официальные отказы в компенсации. По словам организаторов, нарушений не выявили. При этом зрители готовят новые претензии и собираются идти в суд, так как из-за высокой конструкции сцены публика в фан-зоне и на части трибун практически не видела артиста.

Они отмечают, что сцена будет высотой в несколько метров, заранее не сообщалось. А те, кто покупал билеты в фан-зону, рассчитывали увидеть артиста перед собой.

Стадионные концерты — это не просто выступления, а масштабные шоу, рассчитанные на эффект «вау» и зрелищность издалека, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, посоветовав гостям таких мероприятий не подходить вплотную к сцене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

