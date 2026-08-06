Об этом сенатор заявил в Telegram. По его словам, у США сохранилось около 800 ракет Patriot. При этом в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить американским военным для обеспечения своей обороноспособности. Пушков отметил, что Patriot не хватает не только для Украины, но и для Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

