Пушков объяснил отказ США предоставить Украине ракеты Patriot
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков связал отказ Вашингтона предоставить ракеты Patriot Киеву с опасениями американских властей о нехватке этих ракет в США.
Об этом сенатор заявил в Telegram. По его словам, у США сохранилось около 800 ракет Patriot. При этом в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить американским военным для обеспечения своей обороноспособности. Пушков отметил, что Patriot не хватает не только для Украины, но и для Израиля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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