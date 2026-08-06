Собянин: Разговоры о мобилизации всей экономики «никчемны»

По его словам, современная российская экономика выстроена по-другому. «Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну», - заявил он.

Глава города назвал такие разговоры среди населения ненужными. Собянин указал, что современные боевые действия ведутся на два фронта — «это непосредственно горячий фронт и — второе — это здоровая, стабильная экономика страны».

Ранее в Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной. Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев указал, что в настоящее время экономика в стране частная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

