В Минсельхозе объяснили снижение поголовья скота оптимизацией производства
В 70 регионах России произошло снижение поголовья крупного рогатого скота (КРС), сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В целом по стране поголовье у фермеров и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 6,5%, а по всем категориям хозяйств — на 4,1%. В Минсельхозе заявили, что ситуация не критическая и связана со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности.
Ведомство отмечает, что хозяйства последовательно работают над улучшением генетики, селекции, кормовой базы и технологий содержания, что позволяет наращивать производство при меньшем поголовье. Сложившаяся динамика во многом отражает оптимизацию производственных процессов и переход к более эффективным и экологичным моделям ведения хозяйства.
Наиболее заметное снижение зафиксировано на Чукотке — на 60%, в Мурманской области — на 34%, в Адыгее — на 30%. Фермеры и крупные производители, в свою очередь, говорят о снижении рентабельности, росте импорта и распространении заболеваний животных.
Забой скота в регионах России из-за вспышки ящура никак не связан с ростом цен на говядину, рассказал НСН глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, во всем мире говядина считается премиальным мясом и бьет «рекорд за рекордом» по цене, однако в РФ она все еще наиболее доступна.
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