Бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Исаев входил в организованную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», которым управляло АСВ. Экс-зампред обеспечивал участникам схемы покровительство и мог влиять на ключевые решения.

Также среди фигурантов дела - бывшие руководители АСВ — Андрей Мельников, Ольга Долголева и Александр Попелюх. Они задержаны в рамках расследования. Группа действовала около четырех лет и прекратила существование после задержания основных участников 30 сентября 2024 года.

Ранее ЦБ РФ сообщил о рекордных хищениях денег у россиян через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

