Бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей
Бывший зампред Банка России и экс-руководитель Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев объявлен в розыск по делу о предполагаемом хищении 4,3 млрд рублей у возглавляемой им ранее госкорпорации, сообщают «Известия».
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Исаев входил в организованную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», которым управляло АСВ. Экс-зампред обеспечивал участникам схемы покровительство и мог влиять на ключевые решения.
Также среди фигурантов дела - бывшие руководители АСВ — Андрей Мельников, Ольга Долголева и Александр Попелюх. Они задержаны в рамках расследования. Группа действовала около четырех лет и прекратила существование после задержания основных участников 30 сентября 2024 года.
Ранее ЦБ РФ сообщил о рекордных хищениях денег у россиян через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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