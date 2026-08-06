В России вводят стандарт для билетов на общественный транспорт
В России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление, сообщает РИА Новости.
Это произойдет с 1 сентября. Как заявила член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, речь не о дизайне, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира.
С сентября на билетах нужно будет указывать реквизиты, информацию о багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, заказа-наряда для перевозок по заказу. Инициатива должна снизить количество «серых» билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки.
Ранее стало известно, что с 1 сентября изменятся правила провоза животных и багажа в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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