В России вводят стандарт для билетов на общественный транспорт

В России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление, сообщает РИА Новости.

Это произойдет с 1 сентября. Как заявила член общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, речь не о дизайне, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира.

С сентября на билетах нужно будет указывать реквизиты, информацию о багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, заказа-наряда для перевозок по заказу. Инициатива должна снизить количество «серых» билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки.

Ранее стало известно, что с 1 сентября изменятся правила провоза животных и багажа в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

