Названа причина кадровых перестановок в Минобороны РФ

Перестановки в руководстве Министерства обороны России должны улучшить обеспечение армии новейшими видами вооружения, обмундированием, продовольствием и другими ресурсами, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ

По их словам, это позволит улучшить взаимодействие между теми, кто разрабатывает, заказывает новую военную технику, и теми, кто пользуется ею «на земле». По сути, речь идет о том, чтобы российский оборонно-промышленный комплекс производил только то оружие, которое реально нужно армии.

Кадровые перестановки в руководстве группировок «Центр» и «Восток» и назначение нового начальника управления войск беспилотных систем должны сказаться на темпах продвижения российских сил в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Минобороны заявили, что кадровые перестановки, произведённые в министерстве обороны президентом РФ Владимиром Путиным, направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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