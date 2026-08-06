В ООН прогнозируют голод для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо
Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо около 50 миллионов человек во всем мире к концу 2027 года могут столкнуться с угрозой голода, следует из доклада Всемирной продовольственной программы ООН.
В нем говорится, что в 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлияло на продовольственную безопасность 60-100 миллионов человек. При этом пик Эль-Ниньо придется на сентябрь-декабрь. Его последствия будут наблюдаться и в 2027 году из-за его воздействия на посевные и урожайные циклы. Поэтому эксперты предупредили об угрозе нехватки продовольствия как минимум для 49 миллионов человек.
Ранее стало известно, что мировые цены на сахар резко вырастут из-за Эль-Ниньо в Тихом океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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