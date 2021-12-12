В Израиле назвали число прививок Pfizer для защиты от омикрона
По итогам исследований применения Pfizer против штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» специалисты израильского медицинского центра имени Хаима Шибы назвали оптимальное число доз бустерной вакцины от «омикрона».
Исследователи проанализировали сыворотку крови участников эксперимента и сравнили способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта». В две группы вошли вакцинированные около шести месяцев назад, а во вторую - уже получившие бустерную прививку.
По заявлению одной из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, вакцинированные около полугода назад не имеют защиты от омикрона, но способны нейтрализовать «дельта»-штамм.
«Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита. <...> Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать дельту, примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм», — цитирует Регев Йохай РИА Новости.
Ученым еще предстоит исследовать, уменьшается ли защита третьей прививки со временем, подчеркнула исследователь.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность препарата против коронавируса «Спутник V» российского производства относительно разновидности «омикрон» проверят в течение десяти дней, сообщает РИА Новости.
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