Профессор Сколтеха назвал способ остановить «омикрон»
Закрытие границ со странами Южной Африки — оправданная мера для предотвращения распространения в России нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости.
«Сейчас, когда еще не известно, насколько "омикрон" распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная. Хотя понятно, что "омикрон" уже есть не только в Южной Африке, но и в других местах. Как только в России начнутся собственные случаи "омикрона" и его передача, закрытие границ уже не будет эффективным», — сообщил профессор.
Базыкин отметил, что любые меры, позволяющие прервать цепочку передачи инфекции, помогают сбить эпидемию. По словам эксперта, если предварительные данные о свойствах омикрон-штамма подтвердятся, возможно введение нового локдауна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
- В Хабаровске 18 раз «минировавшего» аэропорт мужчину приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии
- Профессор Сколтеха назвал способ остановить «омикрон»
- В центре Гамалеи предупредили о риске ранней ревакцинации мРНК-вакцинами
- В Мексике 54 человека погибли в ДТП с грузовиком
- Главы МИД Британии и Госдепа США обсудили ситуацию на Украине
- Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «омикрона»
- Эксперт рассказал, как сильно подорожает бензин с Нового года
- «С Европой или против Европы»: в Польше выдвинули ультиматум России
- В России предложили обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru