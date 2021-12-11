Профессор Сколтеха назвал способ остановить «омикрон»

«Сейчас, когда еще не известно, насколько "омикрон" распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная. Хотя понятно, что "омикрон" уже есть не только в Южной Африке, но и в других местах. Как только в России начнутся собственные случаи "омикрона" и его передача, закрытие границ уже не будет эффективным», — сообщил профессор.

Базыкин отметил, что любые меры, позволяющие прервать цепочку передачи инфекции, помогают сбить эпидемию. По словам эксперта, если предварительные данные о свойствах омикрон-штамма подтвердятся, возможно введение нового локдауна.

