В Италии зафиксирована вторая смерть коронавируса

22 февраля 202014:01

В Италии второй человек скончался второй человек от заражения от заражения вирусом COVID-2019. Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на медицинские источники.

Отмечается, что погибшая – женщина, проживавшая в Ломбардии.

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Напомним, первой жертвой коронавируса в Италии стал мужчина из Падуи. Ему было 78 лет.

Врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.

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ФОТО: pixabay.com
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