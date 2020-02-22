В Италии зафиксирована вторая смерть коронавируса

Напомним, первой жертвой коронавируса в Италии стал мужчина из Падуи. Ему было 78 лет.

Врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.

