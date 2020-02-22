В Италии зафиксирована вторая смерть коронавируса
22 февраля 202014:01
В Италии второй человек скончался второй человек от заражения от заражения вирусом COVID-2019. Об этом сообщает агентство ANSA, ссылаясь на медицинские источники.
Отмечается, что погибшая – женщина, проживавшая в Ломбардии.
Напомним, первой жертвой коронавируса в Италии стал мужчина из Падуи. Ему было 78 лет.
Врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.
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ФОТО: pixabay.com
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