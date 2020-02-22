В ВОЗ обеспокоены ростом заболевания коронавирусом без четкой эпидсвязи
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи» за границами Китая. Заявление главы ВОЗ опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.
«Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями», - цитирует РИА Новости Гебрейесуса.
По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано «1200 случаев корона вируса в 26 странах, восемь человек погибли». Согласно официальной статистике, более, чем у 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, и люди выздоравливают.
На данный момент количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц после успешного лечения.
Ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.
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