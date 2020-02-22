В ВОЗ обеспокоены ростом заболевания коронавирусом без четкой эпидсвязи

По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано «1200 случаев корона вируса в 26 странах, восемь человек погибли». Согласно официальной статистике, более, чем у 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, и люди выздоравливают.

На данный момент количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц после успешного лечения.

Ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.

