В ВОЗ обеспокоены ростом заболевания коронавирусом без четкой эпидсвязи

22 февраля 202013:21

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи» за границами Китая. Заявление главы ВОЗ опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.

«Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями», - цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

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По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано «1200 случаев корона вируса в 26 странах, восемь человек погибли». Согласно официальной статистике, более, чем у 80% пациентов с коронавирусом заболевание проходит в легкой форме, и люди выздоравливают.

На данный момент количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц после успешного лечения.

Ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов в эфире НСН заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года. По его словам, уже приняты достаточные превентивные меры.

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ФОТО: pixabay.com
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