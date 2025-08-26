«В целом пакет мер, мне кажется, очень содержательный. Я даже не ожидал, что так много актуальных предложений будет включено. Если все персональные данные окажутся на единой платформе, то это избавит всех от лишней бумажной волокиты. К тому же появятся удобные способы восстановить доступ к аккаунту на Госуслугах, не только в МФЦ, но и с помощью биометрии, через приложение и сайт банка, а также должна к этому добавиться верификация в мессенджере MAX», — подчеркнул он.

Дополнительно появится механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Если в случае бездействия оператора связи злоумышленники украли средства с мобильного счета, то оператор будет должен их возместить. Если же банк после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация.

По словам Комлева, сейчас основной вопрос в том, как правильно сформировать ответственность за действия мошенников и что стоит блокировать.

«Возникает вопрос о том, а что будет, если данные, в том числе биометрические, достанутся мошенникам. Думаю, что при принятии закона между операторами и банками будет лоббистская борьба за то, чтобы переложить ответственность друг на друга. Для граждан это даже полезнее: станет четко понятно, кого винить, если информация окажется у преступников. Единственный вопрос в новых мерах в блокировке сайтов, которые распространяют вредоносное ПО или какую-то еще там недостоверную информацию. Здесь важно настроить критерии, чтобы с блокировкой вредного не заблокировали ничего потенциально полезного», — заключил собеседник НСН.

Также на «Госуслугах» будет создана единая платформа согласий, где россияне увидят свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее давали.

Ранее Комлев рассказал НСН, как компаниям можно защитить деловую переписку.

