Глава Минцифры призвал стимулировать спрос на российские IT-продукты
Стимулировать спрос на отечественные IT-продукты необходимо в России, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».
«Должно быть широкое стимулирование спроса на российские продукты, прежде всего это касается объектов критической информационной инфраструктуры», - подчеркнул министр.
По словам Шадаева, во всех критических производственных и управленческих процессах должны применять программные решения разработчиков из РФ. При этом им необходимо отвечать вызовам времени и решать стоящие перед властями задачи.
Ранее Максут Шадаев рассказал, что Минцифры и операторы связи разработали техническую схему для доступа граждан к основным онлайн-сервисам при ограничении работы мобильного интернета, пишет Ura.ru.
