Патриарх Грузии Илия II умер в клинике на 94-м году жизни
17 марта 202621:54
Глава Грузинской православной церкви Илия II скончался на 93 году жизни. Об этом сообщает TV Pirveli.
По данным телеканала, вечером 17 марта его доставили в Кавказский медицинский центр с сильным желудочным кровотечением, состояние оценивалось как тяжелое.
Как заявил митрополит Шио Муджири, патриаршая кафедра стала вакантной. До избрания нового предстоятеля церковью будет управлять местоблюститель патриаршего престола.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с декабря 1977 года, и его служение стало самым продолжительным в ее истории, передает «Радиоточка НСН».
