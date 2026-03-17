В России предложили давать скидки за медленный домашний интернет

Провайдерам предложили предоставлять скидки абонентам в случае замедления домашнего интернета. С такой инициативой выступил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По его словам, при проблемах на стороне компании операторам выгоднее идти на диалог с клиентами и предлагать компенсации или льготные условия. Это, по его мнению, поможет избежать конфликтов и судебных разбирательств.

Бондарь отметил, что пользователи могут самостоятельно требовать перерасчет, если качество связи не соответствует условиям договора. Для этого он рекомендовал зафиксировать нарушения, например с помощью тестов скорости, и направить письменную претензию провайдеру.

Он добавил, что у компании есть до 30 дней на рассмотрение обращения. В случае отказа решать проблему, по его словам, абоненты могут обратиться в суд, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
